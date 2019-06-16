«بلتون»: «رويال فريزلاند كامبينا» الهولندية تبدأ فحص «آراب ديري» للاستحواذ عليها

قال بيان لشركة بلتون فايننشال، اليوم الأحد، إن شركة آراب ديري، وافقت على طلب مجموعة رويال فريزلاند كامبينا القابضة الهولندية، لإجراء فحص ناف للجهالة للاستحواذ المحتمل على الشركة.

تُنتج شركة آراب ديري، مجموعة متنوعة من منتجات الجبنة البيضاء تحت العلامة التجارية "باندا"، وهي مملوكة بنسبة 70% لشركة بايونيرز القابضة التي استحوذت على حصتها بعد عروض شراء مقدمة من شركة لاكتاليس في 2015.

ورغم أن الاستحواذ المحتمل قد ينتج عنه زيادة المنافسة في قطاع إنتاج الجبنة البيضاء، فإن صافي تأثير ذلك على تقييمات شركات إنتاج الجبنة البيضاء المدرجة مثل دومتي وعبورلاند ما زالت غير واضحة وستعتمد على مضاعفات الاستحواذ في حالة مضي شركتا رويال فريزلاند كامبينيا وآراب ديري قدمًا في إجراءات الاستحواذ، بحسب بلتون.