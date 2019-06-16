ألمانيا تستعد لترحيل مجموعة جديدة من طالبي اللجوء المرفوضين إلى أفغانستان

ذكر مسؤول أفغاني، اليوم الأحد، أن ألمانيا ستقوم بترحيل مجموعة أخرى من طالبي اللجوء الأفغان المرفوضين، إلى بلادهم.

ومن المقرر أن تصل طائرتهم إلى كابول في وقت مبكر من صباح بعد غد الثلاثاء، بحسب ما قاله مسؤول في وزارة شؤون اللاجئين والترحيلات بأفغانستان.

ومن المقرر أن تكون عملية الترحيل هي رقم 25 التي تتم بصورة جماعية لطالبي اللجوء من ألمانيا منذ ديسمبر 2016. وقد تم إعادة 589 رجلا أفغانيا في آخر 24 رحلة طيران.

وكانت عمليات الترحيل مثيرة للجدل للغاية، حيث يقول المنتقدون إن الاحوال في الدولة التي مزقتها الحرب، تتسم بالخطورة الشديدة بحيث لا يمكن إعادة طالبي اللجوء إليها.

ويتعرض المدنيون لهجمات تشنها طالبان وتنظيم الدولة الإسلامية "داعش"، بصورة منتظمة.

وفي نهاية أبريل الماضي، توقفت "المنظمة الدولية للهجرة" عن توفير المأوى المؤقت والإقامة للمهاجرين المرحلين من أوروبا، ومن بينها ألمانيا.

وكان يتم في السابق تقديم الخدمة لطالبي اللجوء المرفوضين الذين لم يكن لديهم مكان آخر يذهبون إليه.

وتدفع المنظمة حاليا لطالبي اللجوء المرفوضين 167 دولارا عند الوصول إلى كابول بدلا من ذلك.