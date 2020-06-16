«التموين»: طرح الكمامات الواقية على البطاقات محل دراسة

أعلن وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي، أن يجرى التفاوض ودراسة مقترح توزيع الكمامات على البطاقات التموينية مع كافة الجهات المختصة للوقوف على مدى إمكانية إتاحة الكمامات.

وأوضح المصيلحي، في بيان له اليوم، أنه في حالة الوصول لمنتج بمواصفات ذي جودة وسعر مناسب، ستبادر الوزارة بالإعلان عن كل الإجراءات، والتفاصيل الخاصة بعدد الكمامات على كل بطاقة تموينية، وسعرها في أسرع وقت ممكن.

وأضاف أن توفير الكمامات أصبح ضرورة ملحة في ظل هذه الظروف الحرجة التي تشهدها معظم دول العالم ومنها مصر في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأشار إلى أن تحركات ومساعي وزارة التموين والتجارة الداخلية تأتي مع كافة الأطراف المعنية ذات الصلة، ومنها الهيئة المصرية للشراء الموحد للتنسيق من أجل وضع مقترح توزيع الكمامات على البطاقات التموينية موضع التنفيذ، موضحا أنه يجري العمل حالياً على قدم وساق لاختيار أفضل المواصفات الفنية اللازمة لتوفير أعلى درجات الوقاية للمواطنين باستخدام الكمامات الواقية بكميات كبيرة لصالح المواطنين حاملي البطاقات التموينية وبسعر عادل ومناسب.

وأكد المصيلحي حرص وزارة التموين على الاستفادة من قدرة وفاعلية البطاقة التموينية في توزيع السلع الأساسية والإستراتيجية على أكبر عدد من المواطنين، مشيرا إلى أنه يتواجد قاعدة بيانات البطاقات التموينية ما يقرب من 64 مليون مستفيد، فضلاً عن امتلاك الوزارة لأكبر شبكة توزيع منتظمة ومنضبطة عبر المنافذ التموينية والمجمعات الاستهلاكية لضمان سرعة التوزيع والنفاذ لكل أنحاء الجمهورية.

ونوه بأن تلك الخطوة تأتي في إطار حرص الدولة والقيادة السياسية والحكومة بكل أجهزتها المعنية على صحة وسلامة المواطن بعد أن أصبحت الكمامة التوصية الأولي للوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.