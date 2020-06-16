الوطنية للإعلام تصرف مكافأة نهاية الخدمة للمحالين علي المعاش في يوليو 2018

قالت الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة حسين زين، إنها في إطار تدبير المبالغ اللازمة لصرف مستحقات نهاية الخدمة للعاملين المحالين على المعاش، فقد تم توفير تلك المبالغ وتعلن عن صرف مستحقات المحالين علي المعاش في شهر يوليو 2018 على أن يتم الصرف خلال الأيام القليلة المقبلة ويبلغ صرف تلك المستحقات ما يزيد على 12 مليون جنيه

وأشارت الوطنية للإعلام إلى أن تمويل صرف تلك المبالغ جاء من خلال بعض الاجراءات التي اتخذتها الوطنية للإعلام لتدبير تلك المبالغ من تمويلها الذاتي دون الحصول على دعم إضافي للموازنة المخصصة لها من وزارة المالية.

وذكرت أن سبب تأخير صرف تلك المبالغ نتيجة ضآلة موارد الهيئة مقابل ما يتم صرفه على البنود الحتمية لانتظام سير العمل وعلي التغطيات الإخبارية والخدمات الإعلامية المؤاده لجميع مؤسسات الدولة بالإضافة الي عدم وجود بند لصرف مكافأة نهاية الخدمة.

كما تشير إلى أنه تم سداد مستحقات للعاملين المحالين علي المعاش علي مدار أربع سنوات لم تكن مسددة وهو مبلغ يفوق 250 مليون جنيه وكل ذلك في فترات سابقة قبل وجود الهيئة الوطنية للإعلام ولكن من واقع مسئوليتها تم سداد تلك المبالغ.

وفي إطار السعي لإيجاد حلول لصرف باقي المستحقات حرصاً من الهيئة علي مستحقات العاملين بالخدمة والمحالين للمعاش وفي ظل رد وزارة المالية الالتزام بالمنشور الصادر في عام 2013 من وزارة المالية بعدم صرف تلك المبالغ من بنود موازنة الدولة وعدم تحميلها أعباء اضافية ، تم التواصل مع وزارة المالية ومجلس الوزراء والحضور جلسات لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب لمناقشة الموازنة المالية حيث تم الايضاح أن ذلك يشكل ضرارا كبيراً للعاملين والمطالبة المتواصلة والمشروعة بزيادة التمويل الشهري للوطنية للاعلام وذلك لضألة مواردها، كما تم تسجيل اعتراض الهيئة على القيمة المدرجة لمقابل الخدمة العامة المؤاده لمختلف مؤسسات الدولة.

وفي ظل عدم دعم الموازنة اتخذت الوطنية للإعلام الإجراءات القانونية اللازمة بإشهار صندوق التأمين الاجتماعي للحفاظ على حقوق العاملين بها وتحت اشراف هيئة الرقابة المالية.