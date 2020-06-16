محافظ بني سويف يطمئن على استعدادات امتحانات الثانوية الأزهرية

اطمأن محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، على الاستعدادت النهائية لامتحانات الثانوية الأزهرية، خاصة في ظل الظروف الاستثنائية المتعلقة بتداعيات فيروس كورونا، بما يضمن انتظام سير الامتحانات، واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتهيئة المناخ الهادئ والآمن للطلاب خلال فترة انعقاد الامتحانات، والتشديد على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية اللازمة للحفاظ على سلامة وصحة الطلاب والعاملين بلجان الامتحانات.

جاء ذلك خلال تواصله مع الشيخ سيد عبد اللطيف وكيل أول الوزارة رئيس الإدارة المركزية لمنطقة بني سويف الأزهرية، لمتابعة خطة استعدادات امتحانات الثانوية الأزهرية والتي ستنطلق اعتباراً من الأحد المقبل 21 يونيو الجاري، وتُختتم يوم الخميس 6 أغسطس المقبل.

ويؤدي الامتحان 2855 طالباً وطالبة من طلبة الأزهر، موزعين على 20 لجنة امتحان عامة على مستوى معاهد مراكز ومدن المحافظة بواقع لجنتين في بني سويف، ولجنتين بناصر، و4 لجان في ببا، ولجنتين بسمسطا، و4 لجان بالفشن، و4 لجان بالواسطى، ولجنتين بإهناسيا.

وأشار المحافظ إلى توجيهاته لرؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق مع مسؤولى المنطقة الأزهرية والمديريات الخدمية المعنية لتقديم كافة التسهيلات الممكنة، ومساعدة الأجهزة المعنية بالأزهر في اتخاذ كافة التدابير الاحتياطية أثناء عملية دخول الطلبة للمعاهد منعًا للزحام والتكدس، وتكثيف أعمال النظافة في محيط اللجان.

من جانبه أشاد الشيخ سيد عبد اللطيف رئيس الإدارة المركزية، بدعم المحافظ لتسهيل وتنفيذ خطة المنطقة لإجراء امتحانات الثانوية الأزهرية، حيث تم التنسيق مع الجهات بالمحافظة لتأمين أعمال الامتحانات، والحفاظ على صحة وسلامة وأمن الطلاب والعاملين باللجان في ظل تداعيات جائحة فيروس كورونا، مشيرا إلى أنه تم تفعيل بروتوكولات تعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية المعنية لتأمين مقر مركز توزيع الأسئلة وتجميع أوراق الإجابات وتأمين مقار اللجان وخطوط سير سيارات توزيع الأسئلة، والالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، في كل لجنة حرصًا على سلامة الطلاب والعاملين باللجان وتوفير الزائرات الصحية باللجان للتعامل مع الحالات الطارئة.

وتم تحديد عدد الطلاب في كل لجنة بواقع 12 طالبا بكل لجنة امتحانية، وتحديد مسارات محددة للطلاب للحفاظ على التباعد الاجتماعي الآمن داخل اللجان، فضلًا عن تقديم الإرشادات للطلبة بضرورة الالتزام بارتداء الكمامات وتوفير المطهرات بمقار اللجان، بالإضافة إلى تعقيم أماكن سير الطلاب والتنسيق مع الجهات الأمنية والتنفيذية لمنع أى تكدس أمام المعاهد، وتيسير الحركة المرورية، مع تكثيف أعمال النظافة والتطهير داخل مقار المعاهد الأزهرية وخارجها، وتوفير التأمين اللازم لمرافقة سيارات توزيع وتجميع أسئلة الامتحانات وورق الإجابة.

وأضاف وكيل الوزارة أنه تم تحديد اللجان في 20 من المعاهد الأزهرية المنتشرة على مستوى المحافظة، لعقد الامتحانات وهي: (معهد فتيات بني سويف الثانوي، معهد بني سويف الثانوي بنين)،و(معهد عطف إفوة، معهد الواسطى الإعدادي الثانوي بنين، معهد اطواب الابتدائي،معهد فتيات أطواب الإعدادي الثانوي)، و(معهد الشناوية الابتدائي، معهد فتيات الشناوية الإعدادي)، و(معهد إهناسيا المدينة الإعدادي الثانوي،معهد فتيات إهناسيا المدينة الثانوي،)، و(معهد ببا الإعدادي الثانوي، معهد ببا الابتدائي البحري، معهد فتيات ببا الإعدادي الثانوي، معهد فتيات محمود عبد اللطيف الشافعي ببني ماضي)، و(معهد سمسطا الإعدادي الثانوي، معهد فتيات سمسطا الإعدادي الثانوي)، و (معهد الُشقر الابتدائي، معهد الفشن الابتدائي الغربي الجديد، معهد الفشن الابتدائي الغربي القديم، معهد الفشن الإعدادي الثانوي بنين).