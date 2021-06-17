 رئيس البورصة: الأسهم من أكثر الأسواق التي تعطي عوائد على المدى البعيد - بوابة الشروق
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رئيس البورصة: الأسهم من أكثر الأسواق التي تعطي عوائد على المدى البعيد

أمل محمود
نشر في: الأربعاء 16 يونيو 2021 - 11:33 م | آخر تحديث: الأربعاء 16 يونيو 2021 - 11:33 م

قال الدكتور محمد فريد صالح، رئيس البورصة المصرية، إن الإدخار التدريجي يكون من خلال صناديق الاسثمار التي يديرها متخصصين مرخصين من قبل هيئة سوق المال.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مساءdmc» الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان عبر فضائية «dmc»، مساء الأربعاء، أن الأسهم من أكثر الأسواق التي تعطي عوائد على المدى الطويل، كما أنها تتيح تجزئة الاستثمار، وهذا على عكس الاسثمارات الاخرى للاستفادة من الإدخار التدريجي.

وأشار إلى استهداف البورصة لزيادة الوعي بالاستثمار فيها، خاصة وأنها تحقق عوائد لمن يسعى للإدخار التدريجي، موضحًا أن هناك زيادة بنسبة 120% خلال الـ3 أشهر الماضية.

وأكد رئيس البورصة المصرية، أن الشركات يمكنها الاستفادة من الاسثمار في البورصة من خلال توسيع قاعدة الملكية وتوفير مصدر سيولة.

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