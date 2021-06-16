عرض الفيلم السويدي «الختم السابع» بمركز إبداع الاسكندرية

أقام مركز الحرية للإبداع، التابع لصندوق التنمية الثقافية، مساء اليوم الثلاثاء، عرضا خاصا للفيلم السويدي "الختم السابع " The seventh seal، ضمن فعاليات نادي الحرية السينمائي، وذلك بمقر المركز وسط الإسكندرية.

تدور أحداث الفيلم في إطار من الدراما والخيال في العصور الوسطى حول فارس يعود من الحملة الصليبية بعد 10 سنوات من غيابه، إلى بلده السويد ليجد أن وباء الطاعون الأسود فتك بأرواح الملايين من البشر ، فيسعى نحو أجوبة حول الوجود والحياة والموت ، ويلعب الشطرنج ضد قابض الأرواح.

يعتبر الفيلم من أعظم أفلام السينما العالمية، وواحد من أكثر الأفلام تأثيرا، ونال جائزة لجنة التحكيم الخاصة من مهرجان كان السينمائي، كما ترشح لعدة جوائز منها جائزة السعفة الذهبية.

وفيلم "الختم السابع" من إنتاج عام 1957 ، سيناريو وإخراج انجمار برجمان ، وبطولة ماكس فون سيدو، بيبى اندرسون ، جونار أولسون ، مود هانسون.

تم تقديم العرض وفق إجراءات احترازية يتبعها المركز للحد من انتشار فيروس كورونا من خلال الالتزام بنسبة الحضور المقررة (50%)، وعدم السماح بالدخول دون ارتداء الكمامة والالتزام بها أثناء العرض، والدخول من بوابات التعقيم ، وقياس درجات الحرارة ، مع تباعد المقاعد.

تجدر الإشارة إلى أن مركز الحرية للإبداع هو أول مركز ثقافي مصري تأسس بالإسكندرية ، ويهدف المركز إلى خدمة المجتمع السكندري وتشكيل وجدانه من خلال تقديم العديد من الفعاليات الثقافية والفنية، ويعد ملتقى للأدباء والمثقفين.



