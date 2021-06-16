نفى الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك أن يكون قد حرّض المغربي وليد أزارو مهاجم الأهلي السابق، على تمزيق قميصه في نهائي دوري أبطال افريقيا للتحايل من أجل الحصول على ركلة جزاء.

وفي نهائي نسخة 2018 لدوري الأبطال بين الأهلي والترجي بمباراة الذهاب، ظهر أزارو يمزق قميصه بعد حديث جانبي مع كارتيرون، وذلك أثناء ذهاب الحكم الجزائري مهدي عبيد لقتنية الفار من أجل التحقق من وجود ركلة جزاء.

وأوضح مدرب الزمالك في تصريحات لقناة النادي: "ليس صحيحا أنني قلت لأزارو أن يفعل ذلك.. خسارة النهائي في تونس كانت صعبة للغاية".

وعن النسخة الحالية من دوري الأبطال أكد كارتيرون أنه يتوقع وصول الأهلي والوداد إلى النهائي ويرى أنهما الأقرب للتأهل بين الفرق الأربعة التي وصلت.

وأضاف: "لو أن الوداد والأهلي وصلا، أعتقد أن الفريق المغربي سيكون لديه فرصة أكبر لكونه سيلعب في المغرب النهائي".