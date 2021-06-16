مصطفى الفقي: الصبر والقدرة على التفاوض حسن الموقف المصري في قضية سد النهضة

قال الدكتور مصطفى الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية، إن موقف الدول العربية تجاه قضية سد النهضة لم يكن ضاغطًا بالشكل الكافي خلال العامين الماضيين.

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «يحدث في مصر» الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر عبر فضائية «mbcمصر»، مساء أمس الثلاثاء، أن العرب لديهم الكثير من أسباب التأثير على الدولة الإثيوبية بحكم العلاقات القوية معها وباعتبارها دولة شقيقة للجوار العربي.

وأوضح أن أزمة سد النهضة ليست عربية إفريقية كما تحاول إثيوبيا أن تروج في بيانها الأخير، مضيفًا أن الصبر الطويل والقدرة على التفاوض حسن الموقف المصري في هذه القضية.

وذكر أن الاجتماع العربي حاليًا يعتبر تدشينًا للعمل العربي المشترك خاصة بعد قطر إلى حضن الأمة العربية، موضحًا أن ذلك يعد بادرة لحلحلة الوضع في سد النهضة ويشعر إثيوبيا أن هناك مكافأة في حالة تحسن الوضع.



