إقبال جماهيري على فيلمي طائر النورس وطبيب في الأرياف بعد ترميمهما

أقيم وسط حضور جماهيري كبير بمركز الثقافة السينمائية التابع للمركز القومي للسينما برئاسة السيناريست زينب عزيز، عرضا سينمائيا وندوة للفيلمين "طائر النورس" و"طبيب من الأرياف" للمخرج خيري بشارة من إنتاج القومي للسينما لأول مرة بعد ترميمهما.

وحضر اللقاء، مدير التصوير محمود عبدالسميع رئيس جمعية الفيلم، الذي تحدث عن ذكرياته اثناء تصوير فيلم "طبيب من الأرياف"، وتعتبر هذه الأفلام التسجيلية هي أعمال المخرج خيري بشارة الأولى في بداية مشواره الفني قبل أن يتجه إلى الأعمال الروائية والدرامية.

وأثناء اللقاء، تم تكريم مدير التصوير محمود عبد السميع لجهوده ودعمه لأنشطة مركز الثقافة السينمائية.

ويأتي ذلك حفل توزيع الشهادات الخاصة بإتمام "كورس تنمية مهارات التكوين البصري" على المتدربين وعددهم ٦٠ متدربا والتي افتتحها، وحاضر بها مدير التصوير الكبير محمود عبد السميع ومدير التصوير مصطفى نبيل، والمخرجة زينب مصطفى، والمخرج مارمينا شلبي، والتي أقيمت بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة برئاسة سيد حزين بمحافظة القاهرة، ومشاركة الأستاذ احمد سمك مدير ادارة الفنون بالقاهرة، والتي أقيمت على مدار ١٦ ساعة مقسمة على ٤ أيام.