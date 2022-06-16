شولتس: أوكرانيا تخوض حربا دفاعية بطولية ضد روسيا منذ 113 يوما

أشاد المستشار الألماني أولاف شولتس بشجاعة القوات الأوكرانية في مواجهة الغزو الروسي للبلاد، وذلك خلال الزيارة التي قام بها شولتس للعاصمة الأوكرانية كييف اليوم الخميس.



وفي أعقاب لقائه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، قال شولتس إن "أوكرانيا تخوض حربا دفاعية بطولية ضد روسيا منذ 113 يوما".



وأضاف شولتس أن " شجاعة الجنود عظيمة، والطريقة التي يدافع بها الأوكرانيون عن أنفسهم في مواجهة غزو روسيا، مثيرة للإعجاب".



وشارك في لقاء زيلينسكي وشولتس كل من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي والرئيس الروماني كلاوس لوهانيس.