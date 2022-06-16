محافظ الإسكندرية: التصدي بكل حزم لمحاولات استغلال المواطنين وفرض إكراميات على الشواطئ

شدد محافظ الإسكندرية محمد الشريف، على جميع الأجهزة التنفيذية بضرورة التصدي بكل حزم وقوة لأي محاولة استغلال للمواطنين بالقوة وفرض إكراميات أو مبالغ مالية على الشواطئ دون وجه حق.

وأكد الشريف، في تصريحات اليوم الأربعاء، أن تذاكر الدخول تشمل الخدمات التي تقدم على الشواطئ ولا يحق لعمال أو مستأجري الشواطئ استغلال المواطنين أو إجبارهم على دفع مبالغ إضافية أو إكراميات.

وكلف محافظ الإسكندرية رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف اللواء جمال رشاد، بفصل أي عامل نظافة يثبت أنه حاول إجبار رواد الشواطئ على دفع مبالغ إضافية (إكراميات) نظير تقديم الخدمات على الشواطئ، مؤكدا على استقبال كافة الشكاوى التي ترد على الخطوط المخصصة لاستقبال شكاوى رواد الشواطئ و التعامل معها بشكل فوري وعاجل.

وتنفيذا لتكليفات المحافظ، وبناء على الشكوى الواردة من أحد المواطنين بخصوص إجبار عاملة النظافة بشاطئ وانلى بحي منتزه ثان لرواد الشاطئ على دفع إكراميات نظير دخولهم دورات المياه الخاصة بالشاطئ، وسوء معاملتها لرواد الشواطئ، فقد تم فصل العاملة (ا. م) من العمل بشاطئ وانلي واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفة وذلك بعد التحقق من الشكوى.

ومن جانبه، أشار اللواء جمال رشاد، أنه تم تخصيص 8 خطوط للرد على شكاوى رواد الشواطئ وخاصة فيما يتعلق بفرض إكراميات أو فرض أسعار أزيد من المقررة لتذاكر دخول الشواطئ أو وجود أي مخالفة أخرى على الشواطئ وهي: الخطوط المخصصة لاستقبال الشكاوى التي تتم على شواطئ القطاع الشرقية (بداية من شاطئ طاحونة المندرة وحتى شاطئ رأس التين الغربي).

وناشد رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، رواد الشواطئ بالاتصال مباشرة في حين وقوع المخالفة وعدم الانتظار حتى الخروج من الشاطئ حتى يتمكن المفتش من التحقق من المخالفة بحضور الشاكي.