نقابة طياري إير فرانس تدعو إلى إضراب وسط تصاعد نزاع عمالي

دعت نقابة الطيارين بشركة الخطوط الجوية الفرنسية الهولندية "إير فرانس-كيه إل إم" إلى إضراب لمدة يوم واحد في وقت لاحق هذا الشهر، في مؤشر آخر على نزاع عمالي في أنحاء صناعة الطيران الأوروبية.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الخميس، نقلا عن رئيس مجموعة ألتر، ألكسندر ريو، أن المجموعة تعتزم الإضراب يوم 25 يونيو الجاري للاحتجاج على ما وصفته بتصاعد مخاطر السلامة، في ظل زيادة شركة الخطوط الجوية الطاقة الاستيعابية خلال الموسم المزدحم.

وقال ريو إن النقابة تمثل حوالي 15% من طياري الشركة. وقال متحدث إن منظمة "إس إن بي إل" الأكبر لم تدع إلى إضراب.

وقالت المديرة التنفيذية لشركة "اير فرانس" آن ريجايل، اليوم الخميس: "نعمل مع جميع نقابات الطيارين... اعتقد أن الاستراتيجية من أجل أن يكون هذا الصيف ناجحا مفهومة بشكل جيد من قبل طيارينا، لذا لا نتوقع حدوث مشكلة".

وقال متحدث باسم شركة الطيران إن من المبكر لأوانه قياس تأثير الإضراب، وستكافح الشركة لاستمرار تشغيل كل الرحلات.

ويأتي احتمال حدوث اضطرابات في "إير فرانس" في وقت تكافح فيه شركات طيران أوروبية لمواصلة خدماتها، بينما تعاني مطارات مثل سخيبول بأمستردام وفي بريطانيا من نقص العمالة. كما دعت نقابات عمالية بمطار باريس ليوم ثاني من إضراب لها في 2 يوليو للمطالبة بزيادة الأجور بعد احتجاج نظمته الأسبوع الماضي.