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تذبذب أسعار النفط مع زيادة الفائدة الأمريكية

واشنطن (د ب أ)
نشر في: الخميس 16 يونيو 2022 - 11:08 م | آخر تحديث: الخميس 16 يونيو 2022 - 11:08 م

دارت أسعار العقود الآجلة للنفط الخام حول 115 دولار للبرميل في ظل تقلبات، حيث يقيم التجار احتمالات زيادة الفائدة الأمريكية مجددا، مع النقص المستمر في الإمدادات.

وسجل سعر خام غرب تكساس الوسيط، وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي، تغييرا طفيفا بعد تراجع في بداية التعاملات إلى 31ر112 دولار للبرميل، في حين تراجع سعر خام برنت القياسي للنفط العالمي.

وكان مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي قد قرر أمس زيادة أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 75 نقطة أساس، في إطار محاولات كبح جماح التضخم.

وأشار المجلس إلى اعتزامه زيادة الفائدة مرة أخرى بما بين 50 و75 نقطة أس في اجتماع يوليو المقبل.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن سعر خام غرب تكساس الوسيط ارتفع في تعاملات الساعة 12 و10 دقائق صباحا بتوقيت نيويورك ارتفع بمقدار 21 سنتا إلى 52ر115 دولار للبرميل تسليم يوليو المقبل.

وتراجع سعر خام برنت القياسي بمقدار 55 سنتا إلى 96ر117 دولار للبرميل تسليم أغسطس المقبل.

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