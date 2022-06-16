أمين حلف الناتو: تداعيات حرب بوتين على أوكرانيا وحشية

قال أمين عام حلف الناتو ينس ستولتنبرج، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، المسؤول عن قرار الحرب ضد أوكرانيا، الدولة المستقلة وذات السيادة، مؤكدًا أن الحلف يدعم القوات المسلحة الأوكرانية منذ سنوات.

وأضاف ستولتنبرج، خلال مؤتمر صحفي مساء الخميس، أن الرئيس بوتين مسؤول عن الاعتداء الوحشي ضد دولة مستقلة، معربًا عن ترحيبه بالزيارة التي يجريها الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، والمستشار الألماني أولاف شولتس، ورئيس الحكومة الإيطالي، ماريو دراجي، إلى كييف.

وتابع: «نرحب بأية زيارة إلى أوكرانيا من قبل دول الأعضاء وغير الأعضاء للقاء زيلينسكي والتعرف على تداعيات الحرب الوحشية لبوتين على الأرض، علينا أن نظهر التضامن وننقل رسائل الدعم ونجري مشاورات مع القيادة السياسية في كييف».

وأشار إلى أن وزير الدفاع الأوكراني شارك في اجتماعات الحلف الأمس، قائلًا إن الاجتماعات المنعقدة بمشاركة فنلندا والسويد، تناولت الطريق إلى الأمام في دعم أوكرانيا، واستمراره على أعلى المستويات.

ولفت إلى الترحيب بتقديم الولايات المتحدة مليار دولار أمريكي كمساعدات عسكرية لأوكرانيا، متعلقة بالمدفعية والأسلحة على المدى الطويل، مضيفًا: «تركيزنا الآن على دعم أوكرانيا عسكريًا من الحلفاء والدول الأخرى، وتحديث قدراتها ومؤسساتها الدفاعية والأمنية».