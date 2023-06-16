• «الصحة» تخصص 11 عيادة طبية بمكة والمدينة لتقديم خدمات الكشف والعلاج للحجاج



أكد رئيس بعثة الحج الجمعيات الاهلية، أيمن عبدالموجود، توجه الفوج الثانى من حجاج الجمعيات الأهلية من المدينة إلى مكة الأربعاء المقبل، وهذا الفوج قد غادر إلى المدينة المنورة يوم 14 يونيو الماضى من محافظات «دمياط والغربية والبحيرة وبورسعيد».



وقال عبدالموجود، لـ«الشروق»، إن موعد عودة الفوج الثانى إلى مطار القاهرة سيكون بعد انتهاء شعائر الحج فى ٥ يوليو المقبل، مؤكدا انتهاء التعاقد مع الفنادق ذات المستوى المتميز سواء فى مكة المكرمة أو المدينة المنورة، حيث جرى التعاقد مع عدد من الفنادق، لإسكان حجاج الجمعيات على مراحل وفقا لتفويج السفر والطيران.



وأضاف أن آخر رحلة لحج الجمعيات الأهلية ستتوجه إلى الأراضى المقدسة ستكون يوم 21 يونيو الجارى، لتكون جميع البعثة الرسمية والحجاج متواجدين وكاملة يوم 23 يونيو، مضيفا أن الوزارة تعاقدت مع أكبر شركات النقل الجماعى فى السعودية، لنقل الحجاج خلال أداء المناسك فى المشاعر المقدسة، بالإضافة إلى تخصيص مشرفين للعمل على متابعة الحجاج وتذليل أية عقبات قد تواجههم، لافتا إلى تخصيص مشرف لكل 46 حاجًا.



ولفت إلى وجود الواعظين الواعظات لتقديم كل المعلومات الدينية المطلوبة للحجاج خلال أداء المناسك والرد على استفساراتهم كافة.



وفى سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، تخصيص 11 عيادة للبعثة الطبية المصرية للحج، لتقديم خدمات الكشف وصرف علاج «مجانا» للحجاج المصريين، خلال موسم الحج لعام «2023 مـ ــ 1444 هـ».



وقال متحدث وزارة الصحة، حسام عبدالغفار، إن الوزارة خصصت 9 عيادات فى مكة المكرمة، منهم 6 عيادات بشارع إبراهيم الخليل، بفنادق «أبراج مكة وإعمار جراند وإعمار المنا ر والماسة بدر ونزيل المشاعر ودار الخليل الرشد»، و3 عيادات فى شارع أجياد بفنادق «الماسة جراند وريحان المشاعر ورمادا دار الفائزين».



وأشار متحدث وزارة الصحة والسكان، فى بيان أمس، إلى تخصيص عيادتين للبعثة فى المدينة المنورة، إحداهما فى فندق إعمار رويال، والثانية بفندق المرسى. ولفت أن البعثة الطبية المصرية للحج خصصت 3 أرقام هاتفية لتسهيل تواصل الحجاج المصريين مع البعثة الطبية فى الأراضى المقدسة، بحيث يكون التواصل فى مكة المكرمة من خلال 9660545027145+، و9660545053928+، وفى المدينة المنورة على 9660540341747+.