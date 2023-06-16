الملا يبحث مع بيكرهيوز العالمية خطط خفض الكربون والحد من الانبعاثات

عقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، سلسلة من اللقاءات الثنائية مع رؤساء الشركات العالمية والمؤسسات خلال زيارته للعاصمة البريطانية لندن في إطار البعثة التجارية للترويج للاستثمار الأخضر، حيث عقد الملا لقاء مع الرئيس التنفيذي لشركة بيكر هيوز العالمية لورينزو سيمونيلي.

وتم خلال اللقاء، استعراض مشروعات الشركة في مجالات خفض الانبعاثات وتطبيقاتها المتطورة في مجال استرجاع غازات الشعلة المصاحبة لعمليات الإنتاج في إطار جهود الحفاظ على البيئة وتحقيق التنمية المستدامة.

كما تناول اللقاء استعراض المشروعات المقترحة ضمن خطة عمل قطاع البترول المصري لخفض الكربون من تسهيلات إنتاج البترول والغاز التي تم إعدادها من خلال ائتلاف خفض الكربون الذي تشارك فيه بيكرهيوز إلى جانب عدد من الشركات المحلية والشركات العالمية والذي يعكس التكامل وتضافر الجهود في هذا الشأن بين الكيانات المختلفة للقطاع بالتعاون مع شركاء التنمية من الشركات الأجنبية.

كما عقد الملا، جلسة مباحثات مع راسل هاردي الرئيس التنفيذي لمجموعة فيتول إحدى الشركات الكبرى العاملة في مجال تجارة البترول والغاز، واستعرض الوزير الفرص المتاحة لتعزيز سبل التعاون بين الشركة وقطاع البترول المصري، خاصة في ظل دور مصر كمركز إقليمي لتجارة وتداول الطاقة وما تحقق من طفرة في الصادرات، ولاسيما من الغاز الطبيعي المسال إلى الأسواق الأوروبية.

ومن جهته، أكد هاردي، أهمية الدور المحوري لمصر كمركز إقليمي للطاقة، معرباُ عن تطلع مجموعة فيتول للتوسع في نشاطها في مصر في ظل الفرص المتاحة بالسوق المصري وما يتمتع به قطاع البترول من إمكانات وبنية تحتية متطورة تعزز من أهمية دور مصر كحلقة الوصل المطلوبة بين الشرق الأقصى وأوروبا ودول المتوسط.

كما عقد وزير البترول والثروة المعدنية، لقاء مع هاني قبلاوي، رئيس بنك "نيويورك ميلون إنترناشيونال" وغادة قنديل مدير عام البنك وعدد من مسئولي القطاعات بالبنك.

وتناول اللقاء جهود وأنشطة وزارة البترول والثروة المعدنية، في إطار استراتيجية الوزارة لخفض الكربون والتحول الطاقي، حيث أكد الملا أهمية النفاذ إلى مصادر التمويل الميسر للإسراع بجهود قطاع الطاقة نحو التحول إلى مصادر منخفضة طاقة الكربون، مشيرا إلى الدور المهم لمؤسسات التمويل الدولية في هذا الإطار لتوفير التمويل الميسر والسريع لدعم الحكومات والقطاع الخاص لمواصلة توفير الطاقة التي يحتاجها العالم للنمو والازدهار بالتوازي مع تسريع وتيرة خفض الكربون.

ورحب رئيس البنك بالتعاون مع وزارة البترول والثروة المعدنية وبحث الفرص والمشروعات التي يمكن أن يساهم في تمويلها في مجال خفض الانبعاثات.