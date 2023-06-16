نزوح أكثر من 20 ألف شخص بسبب ثوران بركان في الفلبين

ذكر المجلس الوطني للحد من مخاطر الكوارث وإدارتها في الفلبين اليوم الجمعة، أن عدد الاشخاص، الذين نزحوا بسبب ثوران البركان الأكثر نشاطا في الفلبين، تجاوز 20 ألف.

واستمر تدفق حمم بركانية نارية من قمة بركان "مايون" في إقليم "ألباي" شرق البلاد. وجذب الظهور المبهر لبركان "مايون"، في إقليم "ألباي"، الذي يشتهر بشكله المخروطي المثالي، الزوار أيضا.

وأضاف المجلس أن ثوران البركان أضر بأكثر من 38 ألف ساكن.

وتابع المجلس أنه تم إيواء أكثر من 20 ألف شخص في 27 مركز إيواء.

وذكر المعهد الفلبيني لعلوم البراكين والزلازل(فيفولكس)، في أحدث نشرة له إن بركان "مايون" يطلق حمما بركانية من قمته، منذ الثامن من يونيو الجاري ، ووصل التدفق المتوهج إلى حوالي كيلومتر من فوهة البركان.

ويعد البركان، البالغ ارتفاعه 2462 مترا موقع جذب شهير للسياح ومتسلقي الجبال. وثار بركان مايون أكثر من 50 مرة خلال الـ 400 عام الماضية.

وكان آخر ثوران للبركان في عام 2018 مما فرض عمليات إجلاء لعشرات الآلاف من الأشخاص. ووقع الانفجار البركاني الأكثر تدميرا في عام 1814، مما أسفر عن مقتل 1200 شخص.