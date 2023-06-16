الصور الأولى من كواليس فيلم «أولاد حريم كريم»

طرحت الشركة المنتجة لفيلم «أولاد حريم كريم» أول صور من الكواليس جمعت بين مصطفي قمر وبشري وعلا غانم وداليا البحيري وبسمة.

وفيلم «أولاد حريم كريم» بطولة «مصطفى قمر، بسمة، داليا البحيري، علا غانم، خالد سرحان، عمرو عبدالجليل، تيام مصطفى قمر، رنا رئيس، وهنا داود وعدد من الوجوه الجديدة، وتأليف زينب عزيز وإخراج على إدريس.

فيلم «أولاد حريم كريم» يعد استكمالا لنجاح فيلم «حريم كريم» والذي عرض منذ 18 عامًا وتحديدا في عام 2005، ولعب بطولته مصطفى قمر، ياسمين عبدالعزيز، الراحل طلعت زكريا، داليا البحيري، علا غانم، بسمة، خالد سرحان، محمد شاهين وياتي من تأليف زينب عزيز وإخراج على إدريس أيضا.

وهناك عدد من الشخصيات انتهت مع نهاية أحداث الجزء الأول، ولن يكون لها امتداد مع الأحداث الجديدة، مثل شخصية ياسمين عبدالعزيز، طلعت زكريا، إدوارد، محمد شاهين، هناء الشوربجي.

يذكر أنّ فيلم «حريم كريم» عُرض عام 2005، وتدور أحداثه حول زوجين يتم الطلاق بينهما بسبب سوء تفاهم جرى بينهما، فيحاول الزوج أن يعمل على مصالحة زوجته بشتى الطرق عن طريق الاتصال بزميلاته القدامى أثناء الجامعة.