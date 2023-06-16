محامي كهربا: ننتظر رد الفيفا لمعرفة رقم حساب الزمالك من أجل تسديد الغرامة

قال أشرف عبدالعزيز، محامي محمود عبدالمنعم «كهربا» لاعب النادي الأهلي، إنه سعيد للغاية بتتويج المارد الاحمر بدوري أبطال إفريقيا، مشيرًا إلى أنه مشجع درجة ثالثة وفخور للغاية بتحقيق البطولة.

وأضاف عبدالعزيز في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "أبارك للنادي الأهلي على الرقم القياسي بـ11 لقبا قاريا، وكذلك رامي ربيعة الذي وصل إلى 5 ألقاب في مسيرته، وأتوقع أنه سيكمل مسيرته بالنادي الأهلي وسيجدد عقده".

وتطرق للحديث حول ملف غرامة كهربا، قائلا: "كهربا أصبح نجم الشباك وصفقة القرن للأهلي، بعد تألقه مؤخرًا منذ عودته في شهر يناير الماضي بعد فترة غياب طويلة عن الفريق استمرت لمدة سنة كاملة".

وأضاف: "مبلغ غرامة كهربا جاهزًا بالكامل، والغرامة مناصفة وتضامنية مع ديبورتيفو ألافيش وهذا الأمر ليس محل جدال، وفي الوقت الحالي نحاول التوصل إلى حلول مع أفيس، المفاوضات جارية في هذا الشأن، النادي البرتغالي كان يعاني من أزمة لكنه عاد مرة أخرى مؤخرا بعد حل الأزمة".

وزاد: "كهربا سيسدد الغرامة كاملة لحين استرداد نصف المبلغ من ديبورتيفو ألافيش، والمحامي التونسي علي عباس هو القائم بالقضية بالكامل، أنا أدير شئون اللاعب القانونية وأنا مشرف على الملف لكن المحامي الرياضي الدولي هو من يخاطب الفيفا بكافة الأمور".

وأكد: "تمت مخاطبة الفيفا بالفعل لمعرفة رقم حساب نادي الزمالك واللاعب جاهز لدفع المقابل المالي، واللاعب لن يتم ايقافه مرة أخرى، أقول للجماهير لا تخافون لن يتم ايقاف اللاعب، واطمئن جمهور الزمالك الغرامة سيتم دفعها".

وأكمل: "نحن في انتظار رد الفيفا، والمبلغ جاهز بالكامل، وننتظر بعض المخاطبات لإغلاق ملف كهربا تمامًا".

وأتم: "كهربا لن يتعرض للايقاف مجددًا، لن نقبل ذلك مطلقا، وهناك أمور حاسمة مع المحامي الدولي علي عباس".