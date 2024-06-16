محافظ القليوبية يتفقد المستشفيات ودور الأيتام لتقديم التهنئة والهدايا في أول أيام عيد الأضحى

أجرى اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، يرافقه الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، جولة صباحية في أول أيام عيد الأضحى المُبارك للمرور على دور الأيتام ورعاية المسنين والمستشفيات؛ لتقديم التهنئة لهم بمناسبة العيد في لفته إنسانية لرسم البهجة والفرحة على وجوههم، مؤكدين أن فرحة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك لم ولن تكتمل بدون مشاركة الآباء والأمهات والأبناء وتهنئتهم في العيد، مشيرين إلى أن العيد لا يكتمل إلا بإدخال السرور على قلوبهم، مُتمنين لهم عيداً سعيداً عليهم وعلى أسرهم.

واستهل المحافظ، جولته بزيارة مستشفى بنها الجامعي، ومستشفى بنها التعليمي، وبنها للتأمين الصحي، مُقدماً التهنئة للمرضى والأطقم الطبية بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وحرص على تقديم الورود والهدايا، متمنياً لهم عيداً سعيداً مليئًا بالخير والبركات عليهم، وعلى أسرهم وعلى مصر.

كما اطمئن المحافظ، على الخدمات الطبية المقدمة للمرضى وانتظام العمل والجاهزية بأقسام الاستقبال والطوارئ، وتواجد الأطقم الطبية بالنوبتجيات للتعامل مع أي طوارئ خلال أيام العيد، مُقدماً تحية إعزاز وتقدير للمنظومة الصحية، مشيدًا بالجهود المخلصة والتفاني في أداء الواجب من كل عنصر من عناصر المنظومة الصحية.

من جانبهم، أعرب أعضاء الطاقم الطبي والتمريض، والعاملين بالمستشفيات عن شكرهم للمحافظ، على حرصه بالتواجد معهم، ودعمهم على بذل المزيد من الجهد لخدمة المرضى.

فيما أجرى محافظ القليوبية ورئيس جامعة بنها، زيارة لمؤسستي الأيتام للبنين والبنات بمدينة بنها، وتقديم التهنئة والهدايا العينية والمادية للأطفال الأيتام لاستمتاعهم بالعيد، مؤكداً حرصه وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة على توفير الدعم الكامل لكل الجمعيات والمؤسسات الاجتماعية، وذلك من خلال دمجهم بالمجتمع كونهم جزء لا يتجزأ من المجتمع.

وحرص "الهجان"، على الاستماع للأطفال والاطمئنان على أحوالهم ومعرفة مدى رضاهم عن الخدمات المقدمة لهم داخل الدار، فيما عبر الأيتام عن سعادتهم البالغة بتلك الزيارة التي أدخلت الفرحة عليهم، متمنيين تكرارها دائماً.

وتابع المحافظ: "يجب علينا جميعاً أن نهتم برعاية الأيتام ودعمهم حتى يصلوا إلى بر الأمان"، مُشدداً على حُسن الرعاية المُقدمة لهم، مشيراً إلى أن كل الأديان السماوية قدَّمت الكثير من التعاليم التي تأمُر برعاية اليتيم.

وقدم المحافظ، خلال الجولة، التهنئة للسيدات والرجال نُزلاء دار المسنين بمدينة بنها تقديراً لمكانتهم الكبيرة وتضحياتهم، مُقدماً لهم الهدايا والورود.

كما حرص على التحدُث مع نُزلاء الدار والاطمئنان على توفير كامل الرعاية لهم، معرباً عن سعادته لمشاركتهم فرحتهم بالعيد، متابعًا: "نحن جميعا علينا مسئولية كبيرة في إسعادهم وإدخال البهجة والفرحة إلى قلوبهم".

وأشاد بالمستوى المتميز للدار والخدمات المقدمة بها، مُقدماً الشكر لجميع القائمين عليها، مطالباً المسئولين عن الدار بالاستمرار على هذا المستوى ومراعاة الجوانب الإنسانية للنُزلاء، وتلبية كل مطالبهم، مؤكداً تقديم كل سُبُل الدعم والرعاية لنزلائها لتوفير حياة كريمة لهم.