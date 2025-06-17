تشيلسي يستهل مشواره في مونديال الأندية بثنائية أمام لوس أنجلوس

استهل تشيلسي الإنجليزي مشواره في كأس العالم للأندية 2025 بانتصار مستحق، بعدما تغلب على لوس أنجلوس الأمريكي بهدفين دون رد، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء الإثنين على ملعب مرسيدس بنز، ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الرابعة من البطولة المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 14 يونيو إلى 13 يوليو.

وافتتح بيدرو نيتو التسجيل للبلوز في الدقيقة 33، بعد تمريرة متقنة من نيكولاس جاكسون، راوغ خلالها المدافع ببراعة وأطلق تسديدة من الجهة اليمنى لمنطقة الجزاء سكنت الشباك، لينهي الفريق اللندني الشوط الأول متقدمًا بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني، حاول لوس أنجلوس العودة في النتيجة وهدد مرمى تشيلسي بعدة فرص، إلا أن تألق الدفاع والحارس حال دون التسجيل.

ومع الدقيقة 79، نجح الأرجنتيني إينزو فرنانديز في تأمين الفوز بإضافة الهدف الثاني، بعد استلام عرضية داخل منطقة الجزاء، أطلق منها تسديدة قوية سكنت الشباك، ليحسم تشيلسي المواجهة بنتيجة 2-0.

بهذا الفوز، يحصد تشيلسي أول 3 نقاط له في البطولة، متصدرًا المجموعة الرابعة مؤقتًا، في انتظار ما ستسفر عنه المواجهة المرتقبة بين الترجي التونسي وفلامنجو البرازيلي في إطار المجموعة ذاتها.