المستشار الألماني يصل كندا قبيل قمة مجموعة السبع

وصل المستشار الألماني فريدريش ميرتس يوم الأحد إلى كندا لحضور قمة مجموعة السبع (جي 7) وسيتوجه بطائرة مروحية إلى فندق الحدث في وادي نهر كاناناسكيس، على بعد حوالي 85 كيلومترا غرب كالجاري.

ومن المقرر أن يلتقي ميرتس برؤساء دول وحكومات الديمقراطيات الغربية الكبرى في القمة المقامة عند سفوح جبال روكي الكندية. ويرافق المستشار زوجته شارلوت.

ومن المقرر أن يلتقي مع رئيس الوزراء الكندي مارك كارني لإجراء محادثات مساء الأحد.

يشار إلى أن المواضيع الرئيسية التي سيناقشها المستشار في القمة هي التصعيد الحالي للصراع في الشرق الأوسط، والجهود المبذولة لإنهاء الحرب في أوكرانيا، والنزاع التجاري مع الولايات المتحدة. على الرغم من الخلافات العديدة، خاصة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث يأمل ميرتس في الحصول على إشارة واضحة تنم عن الوحدة.

وتضم مجموعة السبع ألمانيا، وكندا، والولايات المتحدة، وفرنسا، والمملكة المتحدة، وإيطاليا واليابان. بالإضافة إلى ذلك، يحضر رؤساء دول وحكومات من دول أخرى كضيوف.

ومن المقرر أن يجري ميرتس يومي الاثنين والثلاثاء محادثات ثنائية على هامش القمة مع رؤساء وزراء اليابان، وأستراليا، والهند، والبرازيل، وجنوب أفريقيا. وهناك أيضاً احتمال عقد اجتماع آخر مع ترامب.