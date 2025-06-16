مستشار الرئيس للصحة: مصر سوق كبيرة للاستثمار في الصحة مع وجود 110 ملايين مواطن وسياحة علاجية

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، إن الاستثمار في صحة المواطنين يعتبر واجبا أساسيا على الدولة، وهو ما تقوم به الدولة علي مدار السنوات.

جاء ذلك خلال ورشة عمل بعنوان "الاستثمار في الرعاية الصحية بين مستجدات التشريع وفرص المستقبل" التي عقدت صباح اليوم.

وأكد أن الاستثمار يكون في مجالات الدواء، والمستلزمات الطبية، والمستشفيات، وهو موجود في مصر، حيث تم إنشاء أول مستشفى خاص في عام 1973.

وأوضح أن نجاح أي مشروع صحي يتطلب دعما سياسيا أولا، ثم قانونيا، حيث تتجه الدولة لدعم الاستثمار في القطاع الصحي لتقديم أفضل خدمة للمواطن.

وأشار إلى وجود سوق كبيرة للاستثمار في القطاع الصحي في مصر، مع وجود 110 ملايين مواطن، بالإضافة إلى اللاجئين والسياحة العلاجية، مما يفتح سوقا للاستثمار.

وأكد تاج الدين أن قطاع المنشآت الطبية مفتوح لمن يرغب في إنشاء مستشفيات جديدة، مشيرا إلى دور التأمين الصحي الشامل في تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتقديم الخدمات الصحية.

وأشار تاج إلى ضرورة تحسين بيئة العمل للكوادر الطبية وزيادة رواتبهم، حيث يعاني الأطباء من هجرة خارجية بسبب عدم كفاية الرواتب وظروف العمل، لافتا إلى دعم الكوادر الطبية لتلبية احتياجات القطاع الصحي في البلاد.