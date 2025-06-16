الكرملين: بوتين وأردوغان ينددان باستخدام إسرائيل للقوة ضد إيران

أدان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، العمل العسكري الإسرائيلي ضد إيران، الذي ينتهك ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي الأخرى.

وجاء في البيان الذي نشرته الخدمة الصحفية للكرملين، أن «الجانبين أعربا عن بالغ قلقهما إزاء التصعيد المستمر للصراع الإيراني الإسرائيلي، الذي أدى بالفعل إلى سقوط عدد كبير من الضحايا، وينذر بعواقب وخيمة طويلة المدى على المنطقة بأسرها».

ودعا بوتين وأردوغان إلى وقف فوري للأعمال العدائية وتسوية القضايا الخلافية، بما فيها تلك المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني، بالوسائل السياسية والدبلوماسية حصراً.

واتفق الطرفان على أنه في ظل التصعيد في الشرق الأوسط، ستحافظ الجهات المعنية في البلدين على تعاون وثيق.

وجاء في بيان صادر عن الرئاسة التركية، اليوم الاثنين، أن «الرئيس أردوغان أكد خلال اتصال مع بوتين أن دوامة العنف التي بدأت بالهجمات الإسرائيلية على إيران تهدد أمن المنطقة بأسرها».

وشدد أردوغان على أن تركيا «أولت، منذ البداية، اهتمامًا بالغًا بالمبادرات الدبلوماسية الرامية إلى وقف الهجمات، وأن الحل الوحيد للمشكلات القائمة مع إيران يكمن في العودة إلى طاولة المفاوضات في أقرب وقت ممكن».

ويوم الجمعة الماضي، أجرى الرئيس الروسي محادثات هاتفية مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، من أجل التوصل إلى اتفاق بين البلدين.