أصيب فلسطيني وزوجته، مساء الاثنين، دهسا بواسطة مركبة عسكرية إسرائيلية غربي مدينة جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان وصل الأناضول، إن طواقمها نقلت إلى المستشفى "إصابتين لرجل وامرأة نتيجة دهسهم من قبل جيب جيش (مركبة عسكرية إسرائيلية) في (بلدة) وادي برقين".

ووفق وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، فإن المصابين "مواطن وزوجته، بعد اصطدام آلية عسكرية بمركبتهما أثناء مرور آليات الاحتلال (الإسرائيلي) عند مدخل البلدة".

ومنذ 21 يناير الماضي، يواصل الجيش الإسرائيلي عدوانه شمالي الضفة الغربية مستهدفا مخيمات مدينتي جنين وطولكرم.

وشمالي الضفة أيضا ذكرت الوكالة، أن الجيش الإسرائيلي جرّف أراضي زراعية، واقتلع أسيجة شائكة قرب الشارع الرئيسي شرق قرية اللبن الشرقية، جنوب مدينة نابلس.

أما وسط الضفة، ذكرت الوكالة، أن الجيش الإسرائيلي اقتحم قرية المغيّر، شمال شرق رام الله، وحول منزلا إلى ثكنة عسكرية عقب مداهمته.

وأشارت إلى اقتحام القرية مرة أخرى في وقت سابق الاثنين، وتحويل ثلاثة منازل إلى ثكنات عسكرية.

وبالتوازي مع الإبادة الجماعية في غزة، صعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة، بما فيها القدس الشرقية، ما أدى إلى استشهاد 978 فلسطينيا على الأقل، وإصابة نحو 7 آلاف آخرين، واعتقال ما يزيد على 17 ألفا و500، وفق معطيات فلسطينية.

ومنذ 7 أكتوبر 2023 تشن إسرائيل حرب إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 184 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم أطفال.