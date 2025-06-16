تطبيق واتسآب يبدأ بث إعلانات في بعض أجزائه

أعلنت شركة تطبيق التواصل الاجتماعي واتسآب، اليوم الاثنين، أن المستخدمين سيبدأون مشاهدة إعلانات في بعض أجزاء التطبيق، في إطار سعي الشركة المملوكة لمجموعة ميتا بلاتفورمس الأمريكية لتحقيق إيرادات إضافية من التطبيق الذي يستخدمه مليارات الأشخاص.

وستظهر الإعلانات فقط في خانة التحديثات التي يستخدمها حوالي 1.5 مليار مستخدم يوميا، في حين لن تظهر الإعلانات في مكان المحادثات الشخصية للمستخدم، بحسب المطورين.

وقالت واتسآب في منشور عبر الإنترنت: "تجربة المراسلة الشخصية في واتسآب لم تتغير، وستظل الرسائل والمحادثات والحالات الشخصية للمستخدمين مشفرة تماما ولن يمكن استخدامها لعرض الإعلانات".

ويعتبر هذا التطور تغييرا كبيرا بالنسبة للتطبيق الذي تعهد مؤسساه جان كوم وبريان أكتون عند إطلاقه في 2009 باستمراره خاليا من الإعلانات.

وفي عام 2014 اشترت شركة شبكة التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تطبيق "واتسآب"، ليغادر كوم وأكتون الشركة بعد ذلك. ومنذ أن تأسست شركة ميتا بلاتفورمس لكي تمتلك "فيسبوك وماسنجر وواتسآب"، تسعى الشركة لتحقيق إيرادات من واتسآب.

وقالت واتسآب إن الإعلانات ستستهدف المستخدمين بناءً على معلومات مثل عمر المستخدم، وبلده أو مدينته، ​​واللغة التي يستخدمها، والقنوات التي يتابعها في التطبيق، وكيفية تفاعله مع الإعلانات التي يشاهدها.

وأكدت واتسآب، أنها لن تستخدم الرسائل الشخصية والمكالمات والمجموعات التي يكون المستخدم عضوًا فيها لاستهدافه بالإعلانات.

وتعتبر هذه الإعلانات واحدة من 3 خدمات إعلانية كشفت عنها واتسآب اليوم، سعيًا منها لتحقيق الربح من مستخدمي التطبيق. وفي الوقت نفسه ستتمكن القنوات التي يتم بثها عبر منصة واتسآب من فرض رسوم شهرية على المستخدمين مقابل الحصول على تحديثات حصرية. كما سيتمكن أصحاب الأعمال من الدفع مقابل الترويج لقنواتهم للمستخدمين الجدد.