وزيرة التنمية المحلية تتابع جهود التمكين الاقتصادي للمرأة والشباب بالمحافظات: 2047 مشروعا بـ42 مليون جنيه

تابعت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، جهود صندوق التنمية المحلية خلال العام المالي 2024 – 2025، ضمن خطة الوزارة لتعزيز التمكين الاقتصادي للأسر الريفية والشباب، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بدعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وتحقيق التنمية المستدامة.

وأكدت الوزيرة أن صندوق التنمية المحلية يُعد أحد أهم أدوات الوزارة لتحسين مستوى المعيشة في المجتمعات الريفية من خلال دعم المشروعات المدرّة للدخل، مشيرة إلى أن الصندوق نجح في تمويل 2047 مشروعًا خلال الفترة من يوليو 2024 وحتى يونيو 2025، بإجمالي استثمارات قدرها 42 مليون جنيه.

وتنوعت المشروعات بين الإنتاج الحيواني والداجني، ومنافذ بيع المواد الغذائية، والملابس، والمفروشات، والأعلاف والأسمدة والغلال، واللحوم والدواجن، إضافة إلى الصناعات البيئية والمنزلية، ومنتجات الألبان وعسل النحل.

وأوضح التقرير الذي تلقته الوزيرة من الدكتور سعيد حلمي، رئيس قطاع الإدارة الاستراتيجية والتنمية المحلية، أن المرأة استحوذت على 66% من المشروعات الممولة، حيث بلغ عددها 1,348 مشروعًا، فيما استفاد 699 رجلاً من تمويلات الصندوق، في إطار اهتمام الدولة بتمكين المرأة المعيلة اقتصاديًا داخل قرى الريف المصري.

وفي سياق متصل، أعلنت وزيرة التنمية المحلية عن تعديل شرائح تمويل مبادرة "مشروعك" بالتنسيق مع عدد من البنوك المشاركة، هي: بنك القاهرة، البنك الأهلي المصري، البنك الزراعي المصري، بنك مصر، بنك التعمير والإسكان، وبنك الإسكندرية، وذلك لمواكبة المستجدات الاقتصادية والمصرفية الأخيرة.

وأسفرت هذه التعديلات عن تمويل 400 مشروع جديد من بنك مصر خلال الفترة من مايو وحتى منتصف يونيو الجاري، كما أعلن بنك الإسكندرية عن توسيع مظلة التمويل لتشمل فئات جديدة من المتقدمين.

وشددت الوزيرة على استمرار الوزارة في دعم المبادرات التنموية الموجهة للشباب والمرأة في القرى والمراكز، بما يحقق التنمية الاقتصادية المحلية، ويُعزز العدالة الاجتماعية ويوفر فرص عمل حقيقية ومستدامة، ترفع من مستوى دخول الأسر في الريف المصري.



