تعليم الوادي الجديد تنهي استعداداتها لانطلاق امتحانات الثانوية العامة

أعلن الدكتور إبراهيم قناوي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، أنه تم مناقشة الاستعدادات النهائية والإجراءات التي اتخذتها المديرية بشأن الاستعدادات النهائية والجاهزية لامتحانات شهادة الثانوية العامة 2025-2026، وذلك بحضور مديري الإدارات التعليمية والمسؤولين بالمديرية.

وقال إنه تم استعراض الموقف النهائي لجاهزية جميع اللجان في الإدارات التعليمية وتوافر الاحتياجات اللازمة من مبردات الهواء، ومبردات المياه، وإنشاء مظلات للحماية من أشعة الشمس، والنظافة العامة، وإنهاء إجراءات الصيانة البسيطة، والإضاءة الجيدة، والتهوية بالتنسيق مع الجهات المعنية، إلى جانب التأكد من إجراءات الأمن والسلامة.

وأشار قناوي إلى متابعة تجهيز الاستراحات للقائمين على أعمال الامتحانات من رؤساء اللجان والمراقبين الأوائل والملاحظين، ومراعاة قربها من مقار اللجان وتوفير الأثاث اللازم وكل المستلزمات التي تليق بمكانة المعلم وبضيوف المحافظة، بجانب تشكيل غرفة العمليات بالمديرية وأفرعها بالإدارات التعليمية لمتابعة سير العمل لحظة بلحظة وعلى مدار الساعة، لضمان استقرار العمل ومرور الامتحانات دون مشكلات.

وقال إنه تم استعراض الموقف النهائي لجاهزية جميع اللجان في الإدارات التعليمية وتوافر الاحتياجات اللازمة من مبردات الهواء، ومبردات المياه، وإنشاء مظلات للحماية من أشعة الشمس، والنظافة العامة، وإنهاء إجراءات الصيانة البسيطة، والإضاءة الجيدة، والتهوية بالتنسيق مع الجهات المعنية، إلى جانب التأكد من إجراءات الأمن والسلامة.

وأشار قناوي إلى متابعة تجهيز الاستراحات للقائمين على أعمال الامتحانات من رؤساء اللجان والمراقبين الأوائل والملاحظين، ومراعاة قربها من مقار اللجان وتوفير الأثاث اللازم وكل المستلزمات التي تليق بمكانة المعلم وبضيوف المحافظة، بجانب تشكيل غرفة العمليات بالمديرية وأفرعها بالإدارات التعليمية لمتابعة سير العمل لحظة بلحظة وعلى مدار الساعة، لضمان استقرار العمل ومرور الامتحانات دون مشكلات.