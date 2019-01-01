المصري يعلن تجديد عقد وادي ثلاث مواسم

نجح مجلس إدارة النادى المصرى برئاسة سمير حلبية في تجديد التعاقد مع الدولي الفلسطيني محمود وادي مهاجم الفريق الأول للكرة بالنادى لثلاثة مواسم، اعتبارًا من بداية الموسم المقبل 2019-2020.

وكان اللاعب قد قام مساء اليوم بالتوقيع على تعاقده الجديد فى حضور لجنة التعاقدات والتى يرأسها محمد الخولى نائب رئيس النادى وعدنان حلبية وأحمد شملة عضوا المجلس فى حضور اللاعب ومدير أعماله.

يذكر أن محمود وادي كان قد انضم لصفوف المصري مطلع الموسم الماضي قادمًا من فريق الأهلى الأردني حيث نجح في إحراز 7 أهداف مع الفريق ببطولة الدورى بالإضافة لاحرازه هدفين في النسخة الخامسة عشر من البطولة الكونفيدرالية الإفريقية.