أسوشيتد برس: اختفاء ناقلة نفط إماراتية قرب مضيق هرمز

أعلنت وكالة "أسوشييتد برس" الأمريكية، اليوم الثلاثاء، عن اختفاء ناقلة نفط إماراتية كانت تعبر مضيق هرمز قبل يومين وسط مخاوف بشأن مصيرها.

ووفقا للوكالة الأمريكية: "أظهرت بيانات التتبع، أن ناقلة نفط إماراتية كانت تمر عبر مضيق هرمز، انجرفت نحو المياه الإيرانية، ثم اختفت الإشارات التي تنقل موقعها منذ أكثر من يومين".

وقال مسؤولون أمريكيون رفضوا الكشف عن هوياتهم لحساسية القضية لشبكة "سي.إن.إن" الإخبارية الأمريكية، إن "المخابرات الأمريكية تعتقد أنه تم إجبار ناقلة النفط على دخول المياه الإقليمية الإيرانية رغم عدم صدور تصريح رسمي من إيران أو الإمارات حول هذه القضية بعد".

وتابع المسؤولون أن "معلومات لدى المخابرات الأمريكية تشير إلى أن قوات الحرس الثوري الإيراني قامت بإجبار الناقلة على دخول المياه الإقليمية الإيرانية قبل أن يتم سحبها نحو جزيرة قشم التابعة لإيران".

ونوه المسؤولون الأمريكيون بعدم وجود أي نوع من التواصل بين طاقم الناقلة أو ملاكها أو أي من الحكومتين، وهو ما يجب أن يحدث في حال تعلق الأمر بعملية تصليح روتينية.