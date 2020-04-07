أمريكا تنفذ حكما ثانيا بالإعدام خلال أسبوع بعد توقف 17 عاما

نفذت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الخميس، حكما بالإعدام بحق رجل ثان في غضون أسبوع بعدما مهدت المحكمة العليا الطريق أمام استئناف تنفيذ الاحكام بالإعدام على المستوى الاتحادي بعد 17 عاما من توقفها.

وأعلنت وزارة العدل في بيان صحفي إعدام ويزلي أيرا بركي الذي حكم عليه بالإعدام في عام 2004 لقتل فتاة 16 عاما وتقطيع أوصالها، عن طريق حقنه بمادة مميتة في ولاية إنديانا.

كان من المقرر تنفيذ الإعدام أمس الأربعاء ولكن أرجأه قاض اتحادي أمر بتقييم آخر للمزاعم بشأن كفاءة بركي العقلية.

وقال محامو بركي /68 عاما/ الذي عانى من مرض الزهايمر والخرف، إنه لم يفهم سبب إعدامه.

مهدت المحكمة العليا الطريق قبل ساعات من تنفيذ الإعدام حيث أصدرت قرارا بموافقة خمسة قضاة مقابل معارضة 4.

وكان هذا ثان حكم بالإعدام على مستوى اتحادي في خلال أسبوع بعدما تم إعدام دانيل لويس لي أمس الأول الثلاثاء.

كان لي وهو مؤيد لتفوق العرق الأبيض الذي أدين بقتل أسرة من ثلاثة أفراد، أول شخص تعدمه وزارة العدل منذ عام 2003.

وأعلن المدعي العام ويليام بار الصيف الماضي أنه سيعيد عقوبة الإعدام التي لطالما كان الرئيس دونالد ترامب مؤيدا صريحا لها.