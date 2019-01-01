حذّر البرلمان العربي من خطورة دعوات الجماعات الاستيطانية المتطرفة لاقتحام المسجد الأقصى المبارك يوم الأحد المقبل، ورفع علم سلطات الاحتلال في باحاته، بمناسبة ما يسمونه بذكرى (خراب الهيكل)، مؤكداً أن مثل هذه الدعوات تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ولجميع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.



وطالب البرلمان العربي في بيان صدر اليوم المجتمع الدولي بالضغط على القوة القائمة بالاحتلال لوقف هذه الاستفزازات المستمرة التي تقوض الأمن والاستقرار في المنطقة، كما طالب توفير الحماية الدولية للفلسطينيين وحقهم في ممارسة الشعائر الدينية، ووقف أي ممارسات تنتهك حُرمة المسجد الأقصى المبارك، وتوفير الحماية له.



وحمل البرلمان العربي سلطات القوة القائمة بالاحتلال المسؤولية الكاملة والمباشرة عن تلك الاقتحامات وتداعياتها.



وشدد البرلمان العربي على أن مثل هذه الممارسات تمثل استفزازا كبيرا لمشاعر المسلمين في كل بقاع الأرض خاصة في ظل هذه الأيام المباركة، كما تمثل استخفافا شديداً بالشرعية الدولية، وخاصة القرارات الدولية التي تطالب القوة القائمة بالاحتلال بعدم المساس بالمقدسات الدينية في مدينة القدس المحتلة، وخاصة المسجد الأقصى.