لافروف: العلاقات بين روسيا والصين بلغت مستويات غير مسبوقة

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إن العلاقات بين موسكو وبكين بلغت مستويات غير مسبوقة، وصارت مثالا للتفاعل في الشراكة الاستراتيجية.

وأضاف لافروف -في تصريحات بمناسبة الذكرى الـ20 لتوقيع المعاهدة الروسية الصينية لحسن الجوار والصداقة والتعاون، أوردتها قناة "روسيا اليوم"، اليوم الجمعة-: أن "العلاقات بين روسيا والصين وصلت إلى مستويات غير مسبوقة، وأصبحت مثالا على التعاون بين الدول في القرن الحادي والعشرين"، مؤكدا أن إبرام معاهدة حسن الجوار والصداقة والتعاون كان علامة بارزة في تطور العلاقات الروسية الصينية الحديثة.

وجرى التوقيع على المعاهدة في 16 يوليو 2001 من قبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الصيني جيانج تسه مين، فيما تم الإعلان -في الـ28 من يونيو الماضي-، بعد مؤتمر عبر "الفيديو" بين بوتين والرئيس الصيني شي جين بينج عن تمديد الاتفاقية 5 سنوات إضافية.