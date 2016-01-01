الجمباز الفني يغادر إلى طوكيو للمشاركة فى الأولمبياد

غادر اليوم الجمعة، الفوج الأول من منتخب الجمباز متوجهًا إلى العاصمة اليابانية طوكيو للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية رقم 32 والتي تنطلق يوم 23 يوليو الجاري وتستمر حتى 8 أغسطس المقبل.

وضم الفوج كلًا من أحمد سعيد المدير الفني لمنتخب جمباز الترامبولين والقائم بأعمال رئيس البعثة، وبرفقته جمال مطر المدير الفني للجمباز الفني رجال، والهولندي "باتريك" المدير الفني الخاص باللاعبة زينة إبراهيم، وأماني جمال المدرب العام، واللاعبين "عمر العربي - ماندي عصام - زينة إبراهيم".

ومن المقرر، أن يستمر الفريق حتى يوم 26 يوليو الجاري وفي حالة تأهل أحد اللاعبين الى النهائيات يستمر حتي نهاية المنافسات.

فيما تسافر بعثة منتخب مصر للجمباز"الترامبولين - الإيقاعي" يوم 29 يوليو الجاري للمشاركة بالدورة الأولمبية.

ويشارك اتحاد الجمباز في الأولمبياد بـ11 لاعب ولاعبة في 3 فروع وهي: "الجمباز الفني - الجمباز الإيقاعي - جمباز الترامبولين".

وأكد إيهاب أمين رئيس اتحاد الجمباز، أن اللاعبين تم إعدادهم بالشكل اللائق للمشاركة فى أولمبياد طوكيو 2020

وأضاف رئيس أتحاد الجمباز انه تم تذليل جميع العقبات امام الللاعبين فى فترة الاستعداد خصوصا فى ظل جائحة كورونا التي كان اها تأثير كبير على عدد من الرياضين فى مختلف الألعاب

للظهور على الوجه الأمثل في البطولة الأهم على

واشار امين انه يتمنى أن يحالف التوفيق لاعبي منتخبنا الوطني بالصعود للنهائيات لاسيما في ظل مشاركة أبرز لاعبي العالم للجمباز في أولمبياد طوكيو 2020