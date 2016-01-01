الجيش اللبناني: إصابة 10 عسكريين بجروج جراء تعرضهم للرشق بالحجارة في جبل محسن

أعلن الجيش اللبناني إصابة عشرة عسكريين بجروح جراء تعرضهم للرشق بالحجارة في منطقة جبل محسن (شرق مدينة طرابلس ثاني أكبر المدن اللبنانية) من قبل عدد من المحتجين.

وكان الجيش قد أعلن في وقت سابق إصابة 5 عسكريين بجروح نتيجة إلقاء مجموعة من الشباب لقنبلة يدوية باتجاههم بنفس المنطقة.

وتتواصل الاحتجاجات في منطقة جبل محس اليوم، حيث قطع بعض المتظاهرين طريق الشمال في جبل محسن، احتجاجا على انهيار سعر صرف الليرة اللبنانية أمام الدولار في السوق الموازية؛ ما أدى إلى موجة كبيرة من الغلاء منذ أمس، بالإضافة إلى تردي الأوضاع المعيشية واستمرار الفراغ الحكومي دون رؤية للحل بعد اعتذار رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري عن عدم تشكيل الحكومة.

وانتشرت قوات الجيش اللبناني لفتح الطريق، فيما حدث مشادات وأعمال عنف.

وكان رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري، قد أعلن اعتذاره عن عدم تشكيل الحكومة أمس وذلك عقب اجتماعه مع الرئيس اللبناني أمس للتشاور بشأن التشكيل الجديد للحكومة، معتبرا أن عون طلب تعديلات جوهرية بالتشكيل بالإضافة إلى وجود خلافات متعلقة بالثقة وتسمية الوزراء المسيحيين.

وأوضح الحريري أنه طرح على الرئيس اللبناني مزيدا من الوقت للتفكير في التشكيل الحكومي الذي طرحه عليه خلال لقائهما بالأمس، مشددا على أن المؤشرات تؤكد أنه لن يتوافق مع الرئيس عون.

وأعلن رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري، أنه بناء على ما تم خلال الاجتماع فإنه يعلن اعتذاره عن تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة.

وفور اعتذار الحريري، انهار سعر الليرة اللبنانية لمستوى غير مسبوق حيث وصل سعر صرف الليرة إلى 21500 ليرة للدولار الواحد، فيما خرجت مظاهرات أغلقت عدد من الطرق في العاصمة بيروت وعدد من المدن بالمحافظات المختلفة وتطورت الأحداث في عدد من المناطق لأعمال عنف سرعان ما انتهت بساعات الليل وعادت الحركة للطرق بعد تدخل الأجهزة الأمنية.