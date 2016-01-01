 موتسيبي يكشف مزايا السوبرليج الأفريقي والفارق مع أوروبا - بوابة الشروق
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موتسيبي يكشف مزايا السوبرليج الأفريقي والفارق مع أوروبا

محمد جلال
نشر في: الجمعة 16 يوليه 2021 - 9:13 م | آخر تحديث: الجمعة 16 يوليه 2021 - 9:21 م

كشف باتريس موتسيبي، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، عن إقامة بطولة الدوري السوبر الإفريقي" السوبر ليج".

وشرح موتسيبي خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم الجمعة الهدف وراء السوبرليج.. قائلا: «هدفنا جلب موارد ومصادر جديدة وتوفير الأموال».

وأضاف: «السوبر ليج ستقدم موارد مالية كبيرة للقارة باكملها، جميع الاتحادات المحلية ستستفيد من نظام البطولة».

وواصل: «نظام السوبر ليج لن يتوقف على الأندية التي بداخله فقط، ستكون هناك تصفيات تأهيلية».

وأتم: «سنبدأ في تنفيذ دوري السوبر الإفريقي، الأزمة في أوروبا كان في توزيع المبالغ لكن في إفريقيا الوضع مختلف».


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