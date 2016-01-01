موتسيبي يكشف مزايا السوبرليج الأفريقي والفارق مع أوروبا

كشف باتريس موتسيبي، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، عن إقامة بطولة الدوري السوبر الإفريقي" السوبر ليج".
وشرح موتسيبي خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم الجمعة الهدف وراء السوبرليج.. قائلا: «هدفنا جلب موارد ومصادر جديدة وتوفير الأموال».
وأضاف: «السوبر ليج ستقدم موارد مالية كبيرة للقارة باكملها، جميع الاتحادات المحلية ستستفيد من نظام البطولة».
وواصل: «نظام السوبر ليج لن يتوقف على الأندية التي بداخله فقط، ستكون هناك تصفيات تأهيلية».
وأتم: «سنبدأ في تنفيذ دوري السوبر الإفريقي، الأزمة في أوروبا كان في توزيع المبالغ لكن في إفريقيا الوضع مختلف».