الرئيس اللبناني: سنتجاوز الظروف الصعبة التي نمر بها

أكد الرئيس اللبناني ميشال عون أن لبنان سيتمكن من تجاوز الظروف الصعبة التي يمر بها حاليًا على مختلف المستويات، معتبرا أن الأحداث أثبتت أن إرادة الحياة عند اللبنانيين مكنتهم دائماً من التغلب على صعوبات كثيرة في الماضي، مشدداً على رهانه على الجيل الشاب في بناء مستقبل لبنان.



وشدد عون على أن لا شيء يجب أن يحبط اللبنانيين على رغم قساوة ما يتعرضون له، واعداً ببذل كل الجهود للخروج من الأزمات المتلاحقة التي يعانون منها.



جاء ذلك خلال استقباله وفداً من جامعة سيدة اللويزة برئاسة الرئيس الجديد للجامعة الأب بشارة الخوري.



وكان رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري قد أعلن اعتذاره عن عدم تشكيل الحكومة أمس وذلك عقب اجتماعه مع الرئيس اللبناني أمس للتشاور بشأن التشكيل الجديد للحكومة، معتبرا أن عون طلب تعديلات جوهرية بالتشكيل بالإضافة إلى وجود خلافات متعلقة بالثقة وتسمية الوزراء المسيحيين.



وأوضح الحريري أنه طرح على الرئيس اللبناني مزيدا من الوقت للتفكير في التشكيل الحكومي الذي طرحه عليه خلال لقائهما بالأمس، مشددا على أن المؤشرات تؤكد أنه لن يتوافق مع الرئيس عون.



وأعلن رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري أنه بناء على ما تم خلال الاجتماع فإنه يعلن اعتذاره عن تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة.



وفور اعتذار الحريري، انهار سعر الليرة اللبنانية لمستوى غير مسبوق حيث وصل سعر صرف الليرة إلى 21500 ليرة للدولار الواحد، فيما خرجت مظاهرات أغلقت عدد من الطرق في العاصمة بيروت وعدد من المدن بالمحافظات المختلفة وتطورت الأحداث في عدد من المناطق لأعمال عنف سرعان ما انتهت بساعات الليل وعادت الحركة للطرق بعد تدخل الأجهزة الأمنية.