إيطاليا تسجل 83 ألفا و761 إصابة جديدة بكورونا و127 وفاة

سجلت إيطاليا، 83 ألفا و761 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و127 وفاة مرتبطة بالفيروس، خلال الساعات الـ24 الماضية، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، اليوم السبت.

وترتفع بذلك الإصابات المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى 19 مليونا و523 ألفا و262، والوفيات إلى 169 ألفا و233.

وأظهرت بيانات جونز هوبكنز الأمريكية، اليوم أيضا، إعطاء 138 مليونا و109 آلاف و284 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في إيطاليا حتى الآن.

يذكر أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.