المخرج خالد الحلفاوي يشيد بفيلم وش في وش: حلو بجد والله

أشاد المخرج خالد الحلفاوي بفيلم" وش في وش" تأليف و إخراج شقيقه وليد الحلفاوي، والمقرر طرحه منتصف أغسطس المقبل، حيث نشر البوستر الرسمي للفيلم عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، معلقا: "الفيلم حلو بجد من غير شهادة مجروحة والله.

تدور أحداث فيلم وش في وش ضمن إطار اجتماعي كوميدي لايت، حول المشاكل الزوجية، ويضم العمل في بطولته كلًا من محمد ممدوح، أحمد خالد صالح، بيومي فؤاد، أمينة خليل، أنوشكا، أسماء جلال، محمود الليثي، حمدي شاهين، سامي مغاوري، وسلوى محمد علي، دنيا سامي، وآخرين.

طرحت الجهة المنتجة لفيلم وش في وش البوستر الرسمي للعمل، الذي يتصدره الفنان محمد ممدوح مع الفنانة أمينة خليل.

جاء التعليق على بوستر فيلم وش في وش: «الحب باين في عنيهم والحكاية ما بينهم كانت تمام.. لغاية ما العيلة كلها بدأت تتدخل.. استنوهم كلهم وش في وش عشان تعرفوا اللي حصل معاهم».

ومن المقرر طرح فيلم وش في وش بدور العرض السينمائية في مصر بدءً من يوم 16 أغسطس الجاري، وفي الدول العربية يوم 17 أغسطس الجاري.