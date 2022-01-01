الشرطة يتوج بلقب الدوري العراقي للمرة السادسة في تاريخه

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توج فريق الشرطة بلقب الدوري العراقي لكرة القدم للمرة الثانية على التوالي والسادسة في تاريخه بعد فوزه على نفط ميسان 3 /صفر مساء السبت في الجولة قبل الأخيرة.

وحسم الشرطة الفوز بثلاثة أهداف حملت توقيع امير صباح خضير في الدقيقة 37 وإدريسا نيانج في الدقيقة 43 وعبد المجيد بوبكر في الدقيقة 65.

ورفع الشرطة رصيد في الصدارة إلى 79 نقطة من 37 مباراة متفوقا بفارق أربع نقاط عن أقرب ملاحقيه القوة الجوية قبل جولة واحدة من نهاية الموسم.

وفاز القوة الجوية على ضيفه زاخو بهدفين حملا توقيع كوفي فرانكو أتشو وكريس موجالو في الدقيقتين 15 و24 مقابل هدف للضيوف أحرزه حميد حاجي في الدقيقة السابعة.

وفي باقي المباريات فاز الطلبة على نوروز 2 /1 والحدود على مضيفه دهوك 2 /صفر والكهرباء على ضيفه الديوانية 5 /صفر.