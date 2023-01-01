 مصطفى عثمان حكما لمباراة الأهلي والمقاولون.. وشهدي لمواجهة الزمالك وفاركو - بوابة الشروق
الأحد 16 يوليه 2023 1:59 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

من يحسم القمة المقبلة بين الأهلي والزمالك؟
النتـائـج تصويت

مصطفى عثمان حكما لمباراة الأهلي والمقاولون.. وشهدي لمواجهة الزمالك وفاركو

كريم صلاح
نشر في: الأحد 16 يوليه 2023 - 1:14 ص | آخر تحديث: الأحد 16 يوليه 2023 - 1:14 ص

كشف الاتحاد المصري لكرة القدم، عن اسماء طاقم التحكيم المُكلف بإدارة مباريات اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ 34 والأخيرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويستضيف فريق المقاولون العرب نظيره الأهلي، في السابعة مساءًا على ملعب الجبل الأصفر، فيما سيلتقي الزمالك مع فاركو في التاسعة مساءًا، على ستاد القاهرة الدولي.

وسيقود مباراة الأهلي والمقاولون الحكم مصطفى عثمان، وسيعاونه الثنائي إيهاب فخري وكريم يونس، فيما سيكون مبروك نبيل حكمًا رابعًا.

فيما يجلس على تقنية حكم الفيديو المساعد «VAR» كل من، محمود بسيوني وشهاب راشد.

فيما سيدير مواجهة الزمالك وفاركو مصطفى شهدي كحكم للساحة، ويعاونه الثنائي رمضان هنداوي وأحمد عادل، وسيكون سامح حسين حكمًا رابعًا.

بينما يجلس على تقنية حكم الفيديو المساعد «VAR» كل من، وائل فرحان ومصطفى عطية.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك