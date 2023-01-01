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كشف الاتحاد المصري لكرة القدم، عن اسماء طاقم التحكيم المُكلف بإدارة مباريات اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ 34 والأخيرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويستضيف فريق المقاولون العرب نظيره الأهلي، في السابعة مساءًا على ملعب الجبل الأصفر، فيما سيلتقي الزمالك مع فاركو في التاسعة مساءًا، على ستاد القاهرة الدولي.

وسيقود مباراة الأهلي والمقاولون الحكم مصطفى عثمان، وسيعاونه الثنائي إيهاب فخري وكريم يونس، فيما سيكون مبروك نبيل حكمًا رابعًا.

فيما يجلس على تقنية حكم الفيديو المساعد «VAR» كل من، محمود بسيوني وشهاب راشد.

فيما سيدير مواجهة الزمالك وفاركو مصطفى شهدي كحكم للساحة، ويعاونه الثنائي رمضان هنداوي وأحمد عادل، وسيكون سامح حسين حكمًا رابعًا.

بينما يجلس على تقنية حكم الفيديو المساعد «VAR» كل من، وائل فرحان ومصطفى عطية.