تراجع أسعار النفط بسبب المخاوف من ضعف الطلب

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تراجعت أسعار العقود الآجلة للنفط الخام في تعاملات اليوم الاثنين بسبب المخاوف من حالة الغموض السياسي في أعقاب محاولة اغتيال المرشح الجمهوري في انتخابات الرئاسة الأمريكية دونالد ترامب وتباطؤ نمو الاقتصاد الصيني خلال الربع الثاني من العام الحالي.

وأظهرت بيانات مكتب الإحصاء الوطني الصيني الصادرة صباح اليوم الاثنين نمو الاقتصاد بمعدل أقل من الربع الأول.

وتراجع سعر خام غرب تكساس الوسيط وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي بمقدار 30ر0 دولار إلى 91ر81 دولار للبرميل تسليم أغسطس المقبل، في حين تراجع خام برنت القياسي للنفط العالمي بمقدار 17ر0 دولار إلى 86ر84 دولار للبرميل تسليم سبتمبر المقبل.

يأتي ذلك في حين تراجع معدل نمو الاقتصاد الصيني خلال الربع الثاني من العام الحالي مقارنة بالربع الأول وبتوقعات المحللين.

وذكر مكتب الإحصاء الوطني الصيني اليوم الاثنين أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم سجل خلال الربع الثاني نموا بمعدل 7ر4% سنويا في حين كان المحللون يتوقعون نموه بمعدل 1ر5% بعد نموه بمعدل 3ر5% خلال الربع الأول.

وعلى أساس ربع سنوي سجل الاقتصاد الصيني نموا بمعدل 7ر0% بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب، في حين كان المحللون يتوقعون نموا بمعدل 1ر1% بعد نموه بمعدل 6ر1% خلال الربع الأول.

وعلى صعيد الأنباء الاقتصادية في الولايات المتحدة، أظهر تقرير بنك احتياط نيويورك الاتحادي انكماش نشاط التصنيع الإقليمي بمعدل أسرع قليلا خلال يوليو الحالي.

وذكر البنك أن مؤشر أحوال الأعمال تراجع إلى سالب 6ر6 نقطة خلال الشهر الحالي مقابل سالب 6 نقاط خلال يونيو الماضي. وتشير قراءة سلبية إلى انكماش النشاط.