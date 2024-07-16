كامل الوزير: نعمل على تصدير العمالة للخارج بجانب الاستفادة منها محليا

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قال الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، ووزير النقل والصناعة، إنه يتم العمل على تصدير العمالة للخارج بجانب الاستفادة منها محليا.

وأفاد خلال مقابلة مع برنامج «كلام في السياسة» على قناة «إكسترا نيوز»، عُرضت مساء الثلاثاء، بأنَّ 100 مساعد سائق قطار وفني يتم تدريبهم حاليا تمهيدا للسفر لألمانيا للعمل في سكك حديد ألمانيا.

وأضاف أن التعاقد حاليا يشمل التعاقد مع 100 مساعد سائق، وسيتم لاحقا التعاقد على سائقي قطارات وفنيين.

وأشار إلى تعاقد 160 مهندسا مع شركة هيلين كليشت الألمانية، حيث يتم تدريبهم في الوقت الحالي، موضحا أن الجانب الألماني ينظر إلى المهندس المصري بكونه ذكيا وقادرا على التأقلم سريعا مع الحياة الألمانية.

ولفت إلى أن تدريب العمالة في مصر يدفعهم للعمل بجودة كبيرة وإثراء لصالح جودة المنتج، بجانب تصدير العمالة للخارج، لتحسين أوضاعهم المعيشية وليكونوا سفراء لمصر بالخارج.