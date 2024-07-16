فيضانات تودي بحياة 47 شخصا شرقي أفغانستان

أعلنت السلطات الأفغانية، اليوم، عن ارتفاع عدد ضحايا السيول الجارفة التي نجمت عن الأمطار الغزيرة الذي هطلت على مقاطعة ننغرهار الشرقية أمس الإثنين، إلى 47 قتيلا، و350 مصابا.

وأكد سيف الله خالد رئيس هيئة إدارة الكوارث في المقاطعة، في تصريحات، أن عدد القتلى الناجم عن الأمطار الغزيرة في شرق البلاد ارتفع إلى 47 قتيلا، بينما أصيب 350 آخرون جراء السيول، لافتا إلى تضرر نحو 400 منزل.

وأوضح أن عواصف شديدة ضربت المقاطعة، ما أدى إلى اقتلاع الأشجار وانهيار جدران وأسطح المباني، منوها بأن حصيلة الضحايا وحجم الخسائر لايزال أوليا، ومرشحا للارتفاع.

وتأتي هذه المأساة بعد أن شهدت أفغانستان في شهر مايو الماضي فيضانات كارثية في مقاطعات عدة، أودت بحياة 66 شخصا على الأقل في فارياب في الشمال، و55 شخصا في غور غربا، كما اجتاحت ولاية بغلان شمالي البلاد في ذات الشهر فيضانات مفاجئة، تاركة وراءها 300 قتيل على الأقل، والعديد من المفقودين.

وجاءت فيضانات الربيع بعد شتاء جاف للغاية، فأغرقت مساحات واسعة من الأراضي الزراعية في بلد يعتمد 80 بالمئة من سكانه على الزراعة من أجل البقاء، وسط تأكيدات خبراء الأرصاد الجوية أن البلد الذي مزقته الحرب، على مدى أربعة عقود، يعد أقل استعدادا لمواجهة نتائج تغير المناخ.