كامل الوزير يرد على انتقادات مشروعات الطرق: وزيرا الصحة والتعليم قالا لي المفروض نبني مدرسة ومستشفى

قال الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، ووزير النقل والصناعة، إنه لا يمكن التوجه لزراعة وتصنيع الطعام إلا من الطرق والكباري.

جاء ذلك في معرض الرد على انتقادات تثار بين حين وآخر، حول ما يسميه البعض إفراطا من قِبل الدولة في مشروعات الطرق والكباري.

وخلال مقابلة مع برنامج «كلام في السياسة» على قناة «إكسترا نيوز»، عُرضت مساء الثلاثاء، قال كامل الوزير: "زمايلي وزيري الصحة والتربية والتعليم لما كنا بنتكلم مع بعض كانوا بيقولولي إنت خدت الاستثمارات بتاعتنا وكنا المفروض نعمل مستشفى أو مدرسة.. قلتلهم هو إنت تقدر تروح تعمل مستشفى أو مدرسة في مجتمع عمراني جديد أو في أرض صحراوية أو قرية إلا إذا عملتلك طريق، تعمل عليه المستشفى والمرضى يروح على الطريق ده للمستشفى، قالي كلامك صح».

وأشار إلى أن الشعب المصري وذكي ويفهم الأمور، لكن هناك قلة قليلة ستواصل الهجوم على الدولة.

ولفت إلى أن هذا الهجوم لا يوقف مسيرة العمل في ظل الإيمان بالهدف والخطة، ومدى احتياج الدولة لذلك، مشددا في الوقت نفسه على أن هناك مراعاة للأولويات.