توصل نادي النصر السعودي لاتفاق لضم حارس مرمى جديد، للتعاقد معه في الانتقالات الصيفية، بعد تخليه عن فكرة ضم إيدرسون وأليسون بيكر، حسبما أفاد تقرير صحفي.

وفقا للصحفي رودي جالتييه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «إكس»:" توصل النصر لاتفاق مع بينتو.. تم التأكد".

أضاف:" بعد أن تخلى النصر عن المفاوضات مع إيدرسون، حارس مرمى مانشستر سيتي، وأليسون بيكر، حارس مرمى ليفربول، عجل العالمي بالمفاوضات مع حارس مرمى برازيلي آخر".

أتم:" تمت تسوية كل شئ مع أتلتيكو بارانينسي".

🚨🤝 #AlNassr have reached an agreement with #Bento, confirmed. ✅



📈 The 🇸🇦 club - after leaving negotiations for Ederson and Allison - speeded things up with another 🇧🇷 GK.



⏳ The PIF already settled everything with Athletico Paranaense. 🐓⚽ @Lemos_Santos @valentinfurlan_ pic.twitter.com/7DPjvEEzdT