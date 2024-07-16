مخاوف أمنية أمريكية من أعمال عنف انتقامية بعد محاولة اغتيال ترامب

ذكرت شبكة سي بي اس نيوز الأمريكية أن وزارة الأمن الداخلي ومكتب التحقيقات الفيدرالي اف بي اي ما زالا "قلقين بشأن احتمال وقوع أعمال عنف لاحقة أو انتقامية" في أعقاب محاولة اغتيال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

وأضاف التقرير أن "بعض المجموعات عبر الإنترنت هددت أو شجعت أو أشارت إلى أعمال عنف رداً" على إطلاق النار في تجمع ترامب الانتخابي يوم السبت.

وظهر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، مساء الاثنين، علناً للمرة الأعلى في مؤتمر الحزب الجمهوري في مدينة ميلواكي بولاية ويسكونسن، منذ محاولة اغتياله أثناء تجمع انتخابي بولاية بنسلفانيا، السبت.

وظهر ترمب في مؤتمر الحزب الجمهوري وهو يضع ضمادة على أذنه اليمنى، حيث أصابته رصاصة فيها.