محافظ المنيا يتابع انتظام سير العمل بمطحن سلندرات أبوقرقاص

تابع اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، اليوم، سير العمل بمطحن سلندرات أبو قرقاص، التابع لشركة مطاحن مصر الوسطى، بطاقة إنتاجية تصل إلى 140 طنا يوميًا.

وتفقد انتظام العمل داخل المطحن ومدى جودة الدقيق المنتج، وأوزان الأجولة وصلاحيتها للاستهلاك.

وخلال الجولة داخل مطاحن مصر الوسطى، تابع محافظ المنيا جميع مراحل طحن القمح بدءًا من استلام الأقماح وعملية غسل وفصل الشوائب والأتربة عنها، وعمليات الطحن وانتهاءً بالتعبئة في الأجولة، مشددًا على ضرورة الالتزام بكل المعايير والتعليمات المنظمة لعملية الطحن لضمان إنتاج دقيق عالي الجودة.

وأوضح كدواني أن المطحن يعتمد على أساليب حديثة للحوكمة والمراقبة تقرها وزارة التموين من خلال ميكنة عملية صرف الخبز للمواطنين وصرف الدقيق من المطاحن للمخابز استكمالًا لدورة الصرف، حيث تظهر كميات الدقيق المنصرفة من المطاحن للمخابز على نظام تشغيل المطاحن، ويتم استعاضتها من خلال لجنة مركزية بوزارة التموين تختص بوضع برامج صرف الأقماح من المواقع التخزينية إلى المطاحن التموينية عبر برنامج يتم إعداده وتغذية المنظومة الإلكترونية به كل 10 أيام لمواصلة دوره في صرف القمح والدقيق.

وخلال تجوله بمدينة أبو قرقاص جنوب مدينة المنيا، تفقد المحافظ أحد المخابز البلدية مستمعًا إلى آراء المواطنين حول جودة رغيف الخبز المنتج. مشيرًا إلى أن المحافظة تتابع بانتظام أداء المخابز لضمان تقديم أفضل الخدمات، وجهود مديرية التموين في تنفيذ الحملات التفتيشية بشكل دوري لضمان الالتزام بمعايير الجودة وتحقيق أعلى مستويات الأداء.

وفي ختام الجولة، عقد المحافظ اجتماعًا موسعًا بمقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوقرقاص وبحضور رئيس المركز، ونوابه، ورؤساء الأحياء والوحدات المحلية القروية؛ لمناقشة عدد من الملفات والموضوعات الهامة، شملت: "ملف التصالح على مخالفات البناء، متابعة أعمال تنفيذ الموجة 23 لحملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، الجهود المبذولة لمواجهة المتغيرات المكانية".

إلى جانب تشديد المحافظ على الخطوات المتخذة للارتقاء بمنظومة النظافة ودور الحملة الميكانيكية في تنفيذ حملات النظافة بشكل دوري للحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري للمركز، ورفع وإزالة الاشغالات والتعديات على حرم الطريق العام.

رافق المحافظ، خلال الجولة، كل من: "المهندس عبد الباسط عبد النعيم وكيل وزارة التموين، حامد فخري رئيس مركز أبوقرقاص، الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة، ياسر بخيت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والتفتيش المالي والإداري بالمحافظة".