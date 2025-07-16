العراق يعبر عن القلق جراء تصاعد التوترات في سوريا

أعربت وزارة الخارجية العراقية مساء اليوم الثلاثاء عن قلق العراق البالغ من تصاعد التوترات في الجمهورية العربية السورية وتدين بشدة التدخلات العسكرية المتكررة، التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي التي تمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة سوريا، وتهديداً لاستقرار المنطقة.

وأكدت وزارة الخارجية في بيان صحفي "موقف جمهورية العراق الثابت والداعم لوحدة وسلامة الأراضي السورية ورفضها لأي انتهاك يمس سيادتها أو يعرض أمن شعبها للخطر".

ودعت الوزارة جميع الأطراف السورية إلى ضبط النفس وتغليب لغة الحوار، ووقف المواجهات والتوترات التي من شأنها أن تزيد من معاناة الشعب السوري وتُعيق جهود التهدئة والاستقرار.

وجددت الوزارة في بيانها دعم العراق الكامل لأي مساعٍ إقليمية أو دولية تسهم في إعادة الأمن والاستقرار إلى سوريا، وتعزز من فرص التوصل إلى حل سياسي شامل ومستدام.